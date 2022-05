Cosa sappiamo finora sul vaiolo delle scimmie? Quali sono i sintomi a cui prestare attenzione? È una malattia nuova? Il dottor Fabio De Iaco, presidente del Simeu, ha spiegato a TPI che, alla luce di quanto diffuso da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Oms, non c’è da preoccuparsi. Nel frattempo, sui social hanno iniziato a circolare diverse fake news sulla malattia africana, dalla correlazione con il vaccino AstraZeneca a un presunto vaccino inventato da Bill Gates nel 2019.

Quali sono i sintomi sospetti

Nonostante sia conosciuto come vaiolo delle scimmie, in realtà questa malattia è tipica dei roditori, come spiega l’Istituto superiore di sanità. “I pronto soccorso a livello nazionale sono stati messi tutti in allerta e prestano maggiore attenzione in caso di eruzioni cutanee sospette, in particolare su viso mani e genitali”, spiega il dottor Fabio De Iaco, presidente della Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza (Simeu). Altri sintomi tipici sono febbre, forte mal di testa, dolori alla schiena, mancanza di energie e, tratto distintivo da altre malattie simili come varicella e morbillo, il gonfiore dei linfonodi.

Non ci sarà un’altra epidemia

“Non c’è da allarmarsi, né da temere un’epidemia come quella degli ultimi anni”, afferma il dottor De Iaco. “Il ceppo che si sta diffondendo adesso in Europa, quello chiamato West Africa, provoca un’infezione lieve, che guarisce nel giro di un paio di settimane”, conclude. Come riportato in una nota del ministero della Salute, infatti, esiste anche un altra variante del vaiolo delle scimmie, conosciuta come ceppo Congo, che è molto più aggressiva e nel 10 per cento dei casi porta alla morte di chi si ammala. Il tasso di mortalità del ceppo West Africa è invece dell’1 per cento.