L’impatto del vaccino contro il Covid sarà significativo già in estate e si tornerà alla normalità il prossimo inverno, nel 2021. Ne è convinto uno dei creatori del vaccino, il professor Ugur Sahin, co-fondatore di BioNTech che con Pfizer sta sviluppando il farmaco. “Quest’inverno sarà ancora difficile in quanto il vaccino non avrà ancora un grande impatto sui numeri della pandemia”, ha detto Sahin alla Bbc. La scorsa settimana BioNTech e Pfizer hanno annunciato che stando ad analisi preliminari il loro vaccino può avere un’efficacia del 90 per cento.

