Vaccino covid Lazio, da oggi si può prenotare in farmacia: chi può farlo, la fascia d’età

Da oggi, lunedì 24 maggio 2021, si potrà prenotare il vaccino anti Covid 19 nelle farmacie della Regione Lazio. Un’iniziativa volta ad accelerare la campagna vaccinale, in modo da procedere ancora più spediti e limitare ulteriormente la diffusione del contagio. A essere somministrato nelle farmacie sarà il vaccino monodose Johnson&Johnson. A venerdì erano oltre 500 le farmacie ad aver aderito alla proposta della Regione Lazio, ma i numeri sono destinati ad aumentare nelle prossime settimane. Ma chi può prenotarsi per il vaccino nelle farmacie del Lazio? Come si fa? Di seguito tutte le informazioni.

Chi può prenotare il vaccino Johnson&Johnson nelle farmacie del Lazio

Anche nelle farmacie il vaccino sarà somministrato per fasce di età. Da oggi, 24 maggio 2021, possono quindi prenotarsi le persone dai 44 anni in su. Man mano si sbloccheranno le fasce di età successive. Il modosose Johnson&Johnson può essere prenotato da tutti, ma non dai pazienti fragili, che devono invece rivolgersi a un medico e prenotare con il metodo classico negli hub messi a disposizione dalla Regione Lazio.

Come si prenota il vaccino in farmacia

Come faccio a prenotarmi per il vaccino in farmacia? Il vaccino Johnson&Johnson nelle farmacie del Lazio può essere prenotato sul portale della Regione. Nella schermata dedicata alle prenotazioni comparirà un nuovo pulsante, tramite il quale accedere alla schermata e prenotare la propria dose. Non serve lo Spid ma solo la tessera sanitaria, della quale vanno inseriti i dati. La tessera sanitaria va portata anche il giorno del vaccino.

