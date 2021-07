Vaccini anti-Covid in Italia: L’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 4 luglio 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, 3 luglio 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Il 36% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale – Al momento in Italia sono state somministrate 53 milioni di dosi di vaccini anti-Covid: 19,8 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi, pari al 36,7% della popolazione over 12.

