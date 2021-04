Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 3 aprile 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 07,00 – Consegnate 12,7 milioni di dosi, somministrate 10,9 milioni – Risultano consegnate finora all’Italia 12.790.080 dosi, di cui 8.709.480 del vaccino Pfizer-Biontech, 2.752.400 di AstraZeneca e 1.328.000 di Moderna. Ne sono state somministrate complessivamente 10.990.307 dosi, delle quali 3.754.972 agli over 80, 3.062.464 al personale sanitario, 1.055.271 al personale scolastico. Sono 3.423.641 le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino in Italia.

