Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 3 aprile 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 07,00 – Consegnate 12,2 milioni di dosi, somministrate 10,7 milioni – Risultano consegnate finora all’Italia 12.2983.800 dosi, di cui 8.704.800 del vaccino Pfizer-Biontech, 2.75.400 di AstraZeneca e 826.600 di Moderna. Ne sono state somministrate complessivamente 10.769.413 dosi, delle quali 3.320.110 alla fascia d’età 80-89 anni e 822.298 agli over 90. Sono 3.366.062 le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino in Italia.

