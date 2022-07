Va a prelevare, ma la moglie gli ha prosciugato il conto: 36enne dà fuoco al bancomat

La moglie gli aveva prosciugato il conto corrente, per impedirgli di giocare ancora una volta alle slot machine. Per questo un 36enne incensurato, ha deciso di dare alle fiamme il bancomat, dopo aver trovato la brutta sorpresa.

A riprendere l’accaduto è stato però l’impianto di videosorveglianza dell’istituto di Palma Campania, in provincia di Napoli. Per l’uomo è così scattata una denuncia per danneggiamento seguito da incendio.