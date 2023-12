Urbino, scontro frontale in galleria: 4 morti nell’ambulanza in fiamme

Quattro persone sono morte sul colpo e 7 sono rimaste ferite in modo lieve. È il bilancio dello scontro frontale tra un’ambulanza e un autobus di chierichetti in gita avvenuto in una galleria lungo la SS73 bis, la cosiddetta “bretella” tra Urbino e Fermignano.

Tutte le vittime si trovavano a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa, che dopo lo schianto si è incendiata. Sono il medico Sokol Hoxha, 42enne albanese, l’infermiera Cinzia Mariotti, 49enne di Acqualagna, l’autista soccorritore Stefano Sabbatini, 59enne di Fossombrone, e il paziente trasportato, Alberto Serfilippi, 85 anni. Il mezzo era diretto all’ospdale di Urbino quando, secondo una prima ricostruzione, ha colpito frontalmente l’autobus nella galleria Ca’ Gulino.

Nell’incidente, che ha distrutto completamente il cruscotto dell’autobus, è rimasto lievemente ferito l’autista del mezzo che stava trasportando i ragazzini in gita al sud delle Marche. Si tratta di un 40enne di Ascoli Piceno, portato all’ospedale di Urbino in stato di choc. Anche due ragazzi sono rimasti lievemente contusi: uno è stato portato a Urbino, l’altro a Pesaro. A bordo erano presenti in tutto una trentina di ragazzini di età compresa tra i 7 e i 13 anni, di ritorno da una visita ai presepi. Con loro seminaristi e preti delle parrocchie di San Pio, San Basso e Madonna della Speranza.

La diocesi di San Benedetto-Ripatransone-Montalto Marche ha espresso in una nota “le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime”. Ma è un lutto che interessa l’intero sistema sanitario locale. “Siamo profondamente addolorati per la perdita dei nostri operatori in questo tragico incidente”, ha dichiarato la direzione generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino. “Hanno dedicato la loro vita alla comunità e ai pazienti. Siamo vicini alle famiglie dei nostri colleghi e del paziente che ha perso la vita”.

Molti i messaggi di cordoglio, tra i quali quello del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, “profondamente addolorato per il tragico incidente avvenuto nel pomeriggio a Urbino, nel quale hanno perso la vita le quattro persone a bordo di una ambulanza. Una tragedia che ci sconvolge e lascia tutti senza parole. Mi stringo al dolore delle famiglie delle vittime e dei colleghi del sistema sanitario”. Ai familiari delle vittime e ai loro colleghi è giunto anche il cordoglio del ministro della Salute Orazio Schillaci.