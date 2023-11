Latina, uomo ucciso a coltellate, ferita la compagna: fermato il figlio della donna

Un uomo, Germano Riccioni, 50 anni, è stato ucciso a coltellate nella propria abitazione a Priverno, in provincia di Latina. La compagna dell’uomo, Adele Coluzzi, 57 anni, è invece stata gravemente ferita ed è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa. Fermato il figlio della donna. Il 30enne avrebbe aggredito la coppia.

Alla base del delitto si ipotizza una lite degenerata. L’uomo sarebbe stato ucciso con un oggetto trovato in casa.