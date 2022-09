Percorreva l’autostrada in sella al suo scooter senza pantaloni e mutande. La canottiera arrotolata e il casco, ma sotto nulla. Viaggiava così un uomo di sessant’anni, la mattina del 29 agosto, sull’autostrada A10 nel tratto tra Genova e Savona. Dopo la segnalazione alla centrale operativa di Genova, il 60enne è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale e dagli operatori di Autostrade per l’Italia, che sono subito intervenuti per fermare il viaggio dello scooterista nudo.

Diversi automobilisti hanno incrociato l’uomo sull’autostrada e, increduli, hanno avvertito le forze dell’ordine. Dopo il fermo, il motociclista si è difeso sostenendo che stava raggiungendo una spiaggia per nudisti. Ora dovrà pagare una multa per atto contrario alla pubblica decenza, per “aver messo in mostra le parti intime”, oltre che per guida pericolosa. Alcuni giorni prima, sulla stessa autostrada, una ragazza era stata bloccata mentre viaggiava sui pattini a rotelle.