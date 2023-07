Un uomo morto accoltellato a Padova. Un altro ferito gravemente

Un uomo è stato accoltellato a morte nel primo pomeriggio di oggi a Padova, mentre un altro è in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale. Le persone coinvolte sono in tutto tre. Sul posto sono giunti i carabinieri assieme ai vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto in via Dorighello, in una quartiere alla periferia Est della città euganea. Il delitto sarebbe avvenuto in un condominio. Sembra che all’origine della vicenda vi sia stata una lite che ha coinvolto anche una terza persona.