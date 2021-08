Un’altra morte sul lavoro: 75enne titolare di un’officina travolto da un muletto a Vicenza

Un uomo di 75 anni è morto questa mattina per un incidente sul lavoro a Lusiana, in provincia di Vicenza, in un’officina metalmeccanica di cui era il titolare. Secondo le prime ricostruzioni, il 75enne sta lavorando da solo su un muletto che si sarebbe poi ribaltato, travolgendolo. L’uomo è stato notato da un passante che ha dato l’allarme poco prima delle 8 stamattina. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il muletto. Nonostante i soccorsi, il personale sanitario ha dovuto constatare il decesso dell’uomo.

Nei primi sette mesi di quest’anno, le morti sul lavoro in Italia sono state 677, in calo rispetto alle 716 registrate nello stesso periodo del 2020 ma in aumento rispetto ai 599 decessi rilevati nei primi sette mesi del 2019. Le denunce per infortunio sono state invece 312.762, l’8,3 percento in più rispetto ai primi sei mesi dell’anno scorso. Secondo l’Inail, in tutto il 2020 le morti sul lavoro sono aumentate a 799 dalle 705 dell’anno precedente, mentre le denunce per infortunio sono diminuite a 375.238 dalle 415.725 del 2019.

Nella relazione annuale dell’Inail presentata a luglio in parlamento, l’ente ha dichiarato che l’86,57 percento delle 7.486 aziende ispezionate nel 2020 sono risultate irregolari.