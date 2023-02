Udine, donna investita e uccisa mentre fa jogging. L’automobilista: “Abbagliato dal sole”

Tragedia a Udine, dove una donna è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre faceva jogging in strada. L’incidente è avvenuto stamattina poco prima delle 7.30 nei pressi dell’ex stadio Friuli, oggi Dacia Arena.

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, l’automobilista sarebbe stato abbagliato dal sole e non avrebbe visto la runner in strada.

Una versione su cui stanno indagando le forze dell’ordine: la donna, vestita in tenuta da allenamento, era in prossimità delle strisce pedonali. Il personale sanitario accorso sul posto ha tentato a lungo di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare.