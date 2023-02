Udine, bambino di 10 anni gravemente ustionato: giocava in un campetto con gli amichetti

Un bambino di 10 anni è rimasto ustionato mentre giovava in un campetto i compagnia di alcuni coetanei. È accaduto a Taipana, piccolo centro in provincia di Udine, nel pomeriggio di ieri 12 febbraio. Sul posto sono accorsi gli agenti del 112 e soccorritori del 118.

Stando alle prime notizie, il bambino ha riportato ustioni di primo e secondo grado su mani, faccia e torace. Ma la dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli che sono intervenuti sul posto e hanno raccolto le prime testimonianze dei presenti.

Pare però che i ragazzini stessero giocando con dei petardi. Una fiammata improvvisa avrebbe investito in pieno il piccolo. A dichiararlo agli agenti, il sindaco di Taipana. L’elicottero, atterrato poco dopo nei presi del campetto dove si sarebbero svolti i fatti, ha provveduto al trasporto immediato in volo del piccolo al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Padova, centro di riferimento per la zona per i gravi casi di ustioni.