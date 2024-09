Uccisa dopo un incontro online, la sorella della vittima: “L’ho accompagnata io da lui”

Uccisa dopo un incontro online, parla la sorella della vittima

È stata la sorella di Maria Campai, la 42enne uccisa da un 17enne dopo un incontro concordato online, ad accompagnare la parente all’appuntamento e a riconoscere il giovane qualche giorno dopo quando di Maria non si avevano più notizie.

Lo racconta lei stessa alla Gazzetta di Mantova: “Maria era da qualche giorno a casa nostra a Parma, ma spesso tornava in Toscana dove vivono i suoi figli e l’ex marito. Mi aveva detto di aver conosciuto un ragazzo online e che si sarebbero incontrati a Viadana. Quel giorno, ci aveva mandato la posizione sul cellulare e così siamo partite”.

Roxana, questo il nome della sorella della vittima, aggiunge che, una volta arrivate a Viadana, nel Mantovano, le due si erano separate.

La sorella Maria, infatti, si era allontana con un giovane che, secondo Roxana, sembrava avere tra i 28 e i 30 anni e portava gli occhiali. Da quel momento Roxana non ha avuto più notizie della sorella.

Qualche giorno dopo, Roxana è tornata a Viadana e casualmente ha incrociato nuovamente il giovane: “Ero lì per caso e l’ho visto entrare in una farmacia. Era lui, lo stesso ragazzo con cui Maria era andata via quella sera. Non mi sono sbagliata, anche se al buio, quella notte, mi ero confusa sull’età”.