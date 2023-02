Milano, blitz degli ambientalisti contro i Suv: sgonfiano le ruote di notte

Nuove frontiere della protesta ambientalista: i tyre extinguishers, in italiano “sgonfiatori di pneumatici” tornano in azione in Italia per dichiarare guerra ai Suv. “Questi veicoli – si legge sul loro sito – sono un disastro per la nostra salute, la nostra sicurezza pubblica e il nostro clima. Auto sempre più grandi stanno dominando le nostre città. E tutto questo solo per permettere a pochi privilegiati di ostentare la loro ricchezza”.

Agiscono di notte, sgonfiando le gomme delle auto di grossa cilindrata, per arrecare un danno ai proprietari e denunciare i danni fatti da questi veicoli all’ambiente. Nella giornata di ieri, 27 febbraio, il collettivo ha celebrato un anno di vita con un’azione congiunta in Europa.

A Milano sono stati “neutralizzati” 30 Suv, ma al capoluogo lombardo si aggiungono le operazioni compiute a Bristol (80), Londra (58), Tolosa (72), Parigi (72), Nancy (21), Berlino (22) e Werden (12).

“Sgonfiare ripetutamente le gomme e incoraggiare gli altri a fare lo stesso – rivendicano gli attivisti – trasformerà il piccolo inconveniente di una gomma a terra in un enorme ostacolo alla guida di enormi veicoli assassini per le nostre strade. Stiamo intraprendendo questa azione perché i governi ei politici non sono riusciti a proteggerci da questi enormi veicoli. Tutti li odiano, a parte le persone che li guidano. Vogliamo vivere in paesi e città con aria pulita e strade sicure. Chiedere e protestare educatamente per queste cose ha fallito. È tempo di agire. Unisciti a noi”.

Sul loro portale online una guida per compiere le operazioni senza correre rischi. Presente anche una sezione di veicoli “da evitare”: auto chiaramente adibite a persone con disabilità, auto dei commercianti (anche se di grandi dimensioni), minibus e auto di dimensioni normali.