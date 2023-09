Turista di 20 anni scomparsa nel lago d’Iseo, si continua a cercare: caduta in acqua per una manovra azzardata

Caduta in acqua per una manovra azzardata. Continuano le ricerche per una turista tedesca di 20 anni dispersa da ieri nel lago d’Iseo.

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, è caduta da un’imbarcazione su cui si trovava con altri connazionali quando una delle altre ragazze avrebbe preso i comandi e accelerato all’improvviso. In precedenza era stato ipotizzato che la ragazza si fosse tuffata volontariamente per fare un bagno.

La 23enne che ha effettuato la manovra, anche lei di nazionalità tedesca, è stata denunciata dai carabinieri. La procura di Brescia sta valutando le ipotesi di reato.

Il fatto è avvenuto nelle acque all’altezza di Pisogne. A lanciare l’allarme sono stati gli amici, quando non hanno più visto riemergere la ragazza. Secondo quanto riporta l’Ansa, tutte le persone presenti sull’imbarcazione avevano bevuto, tranne il figlio del proprietario a cui era stato affidato il mezzo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori acquatici dei vigili del fuoco e i sommozzatori del nucleo regionale. Si sta valutando la fattibilità di usare un veicolo operato da remoto per assistere nelle ricerche.