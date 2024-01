“Con Trenitalia viaggi gratis tutto l’anno”. Ma la finta promozione su Whatsapp è una truffa

I malcapitati hanno ricevuto un link via WhatsApp o su Facebook Messenger che li invitava a inserire i propri dati per ottenere una carta regalo, che non riceveranno mai. L'azienda: "È un'offerta falsa impropriamente attribuita a Trenitalia"

“Viaggia gratis tutto l’anno con Trenitalia”. In tanti in questi giorni hanno ricevuto un link con una (finta) promozione via WhatsApp o su Facebook Messenger, che si è rivelata una vera e propria truffa. La prima a fare chiarezza è l’azienda, interpellata dall’agenzia Adnkronos: “È un’offerta fake impropriamente attribuita a Trenitalia. Naturalmente ci siamo immediatamente attivati presso le autorità competenti”.

Il tutto avviene attraverso un link che ancora gira sui social in cui, a nome della società, si offre l’opportunità di vincere biglietti ferroviari gratis per un anno. La truffa è ben congegnata perché, una volta cliccato sul link, si viene reindirizzati su una pagina con colori, grafiche, loghi e caratteri molto simili a quelli di Trenitalia: viene mostrata addirittura la carta regalo in palio.

Ai malcapitati viene richiesto soltanto di compilare un modulo con tutti i propri dati, persino numeri di carte di pagamento (vero obiettivo della truffa). Una volta concluso appare un messaggio in cui si annuncia la vincita dei biglietti gratuiti. Ma ovviamente non c’è nulla di vero, si tratta di un tentativo di phishing, un genere di truffa telematica volta a rubare dati personali.

“Noi abbiamo già avvertito i nostri utenti su tutti i nostri social. Ricordiamo che le nostre promozioni regolari sono pubblicate solo sul nostro sito, sulla nostra App o sui nostri profili social ufficiali”, ha precisato Trenitalia ad Adnkronos. “Questa promozione non ha nulla a che fare con Trenitalia e qualsiasi contenuto ad essa collegato non rappresenta in alcun modo iniziative promosse da Trenitalia”.