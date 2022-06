Lodi, trovato morto con la gola tagliata ex sindaco di Corte Palasio

Pierangelo Repanati, 57enne giornalista ed ex sindaco del comune del Lodigiano è stato trovato morto ieri sera nel giardino di casa sua a Corte Palasio con due fendenti alla gola. I vicini di casa hanno sentito diverse urla, grida di aiuto, provenire dal giardino.

Qualcuno è accorso per vedere cosa stesse accadendo e ha trovato il corpo della vittima riverso a ridosso della porta di casa. Sul posto è arrivato il magistrato di turno con i Carabinieri e si stanno eseguendo i primi rilievi scientifici. Il giornalista viveva da solo e attualmente lavorava come consulente in uno studio di Lodi.

Le prime ipotesi degli inquirenti non escludono che possa essere stato aggradito dopo aver scoperto dei ladri nella sua abitazione. “Era una brava persona, viveva fino a qualche tempo fa con l’anziana madre poi venuta a mancare – ricordano i concittadini che stanotte si sono ritrovati davanti a casa sua, increduli di quanto accaduto -. Recentemente aveva insistito affinché nell’abbazia di Abbadia Cerreto, a pochi chilometri da dove abitava, tornasse la celebrazione della Messa in latino. Era molto credente, cattolico praticante”.