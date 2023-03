Vedovo da poco, uccide il figlio disabile e poi cerca di togliersi la vita: 67enne grave in ospedale

Rimasto vedovo dopo la morte della moglie, un 67enne di Trieste ha ucciso suo figlio 38enne disabile con un taglierino e poi ha cercato di togliersi la vita, non riuscendoci: una vera e propria tragedia quella avvenuta al secondo piano di una palazzina in via Ugo Foscolo, dove sono intervenuti gli agenti di Polizia, allertati proprio dall’anziano.

Sul posto equipaggi della Squadra Volante con personale della Squadra mobile e Polizia scientifica: l’uomo è sopravvissuto, è stato trasportato dall’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara, sarebbe in gravi condizioni con ferite ai polsi e al collo. Secondo quanto riporta la testata locale Il Piccolo, entrambi versavano in condizioni di grave disagio psichico: il padre era seguito dal Centro di salute mentale, mentre il 38enne era in carico ai servizi sociali del Comune di Trieste.

La scomparsa della moglie deve aver accentuato una situazione già esasperata. All’ospedale di Cattinara è atteso il magistrato di turno, per l’eventuale fermo e il piantonamento del 67enne.