Nuova tragedia sfiorata in un edificio pubblico: al tribunale di Catania crolla parte del soffitto

Al tribunale di Catania crolla parte del soffitto: nessun ferito

Un’altra tragedia sfiorata in un edificio pubblico: dopo il crollo dell’aula magna dell’università di Cagliari, a Catania ha ceduto parte del soffitto in uno degli edifici del tribunale.

Il crollo è avvenuto nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre quando gli uffici erano fortunatamente chiusi.

A cedere è stata una parte del soffitto dell’ufficio del Gip del tribunale, in piazza Verga. Secondo una prima ipotesi il crollo potrebbe essere stato causato dalle infiltrazioni d’acqua.

“Le infiltrazioni, ben visibili, che sarebbero state la causa del crollo, sono di vecchia data, ragione per cui, anche in assenza di piogge consistenti, era probabile che si verificassero crolli come è poi effettivamente accaduto. I problemi sono più evidenti nel lato ovest e i lavoratori ora attendono istruzioni sul da farsi” hanno dichiarato i sindacati in una nota.

Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Pa, quindi, si apprestano a stilare un documento di richieste specifiche “affinché venga realmente garantita la sicurezza dei circa 50 dipendenti che operano giornalmente nell’area e delle decine e decine di avvocati e di utenti che la frequentano”.

Intanto, su provvedimento del presidente del tribunale di Catania, Francesco Mannino, è stata predisposta la chiusura della parte ovest del terzo piano di Palazzo di giustizia dopo che, durante un sopralluogo dei vigili del fuoco, sono state riscontrate “pericolosità di diversi parte del tetto che sovrasta il terzo piano”.