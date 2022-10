Treviso, ruba tre auto e scappa: durante la fuga uccide un ciclista

Prima ha rubato tre auto, poi è scappato, causando diversi incidenti, e travolgendo un ciclista, un uomo di 67 anni, che è morto. Una mattinata di terrore in provincia di Treviso, prima a Fonte e poi ad Asolo, a causa di un 19enne in stato confusionale che ha rubato alcune vetture per poi scappare, inseguito dai carabinieri. Il giovane è stato arrestato.

L’incidente mortale, con la seconda auto, è avvenuto a San Zenone degli Ezzelini. Il ragazzo ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dai militari. Il ladro ha sottratto in sequenza – minacciando alcune donne – una Honda Civic, un’Audi e una Ford Ka. Con quest’ultima ha causato l’incidente che ha fatto ribaltare una pattuglia dei Carabinieri. Il giovane ha alcuni piccoli precedenti penali per furti e danneggiamenti. Ora si trova piantonato in ospedale.

Il giovane quando è stato arrestato dai Carabinieri si è dimostrato visibilmente alterato e delirante e si è messo ad urlare frasi sconnesse. “Non avrete più notizie di me – ha urlato – Quando non avrete più notizie di me capirete che il mondo sta finendo. Sta finendo il mondo”. E ad un passante che si è fermato per rispondergli a tono, l’arrestato tra versi e risatine ha detto: “Ammazzatelo questo”. E poi ha aggiunto: “Volevo salvare il mondo. Mi stanno facendo una puntura per ammazzarmi”.