Treviso, 18enne ferito gravemente: “Stava facendo surf sul cofano dell’auto di un amico”

Sarebbe salito per gioco sul cofano dell’auto guidata da un amico. Un ragazzo di 18 anni di Ormelle, in provincia di Treviso, è rimasto gravemente ferito dopo una bravata a cui ha preso parte intorno alle 23 di sabato 20 gennaio a Cimadolmo.

L’ipotesi, secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, è che volesse cimentarsi in una delle sfide diventate popolari sui social, come quella di surfare sulle auto in movimento. Durante la corsa il ragazzo però è caduto e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato investito dalla vettura.

Date le gravi condizioni è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha portato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La prognosi è ancora riservata. Al termine dei rilievi, i carabinieri hanno sequestrato l’automobile.