Treviso, auto si schianta a 140 chilometri orari contro un albero: morte sul colpo due ragazze di 17 e 19 anni

Tragedia nel trevigiano, dove due ragazze adolescenti hanno perso la vita in un grave incidente stradale a Gorgo al Monticano. L’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un platano sul lato opposto della strada dopo aver tentato un sorpasso a 140 chilometri orari. La vettura, una Bmw 420, aveva tentato di superare un’altra auto in cui si trovavano altri amici, tutti diretti nello stesso locale per trascorrere la serata. Nella via in cui è avvenuto l’incidente, che confina con il comune di Motta di Livenza, il limite di velocità è di 50 chilometri orari.

Per le due giovani di 17 e 19 anni, non c’è stato nulla da fare, mentre i due ragazzi di 18 e 19 anni sono stati estratti ancora in vita dall’abitacolo. Una delle due vittime è Eralda Spahillari, 19enne di Ponte di Piave, in provincia di Treviso, che sedeva accanto al conducente. Originaria di Durazzo, in Albania, frequentava la scuola “Lepido Rocco” di Motta di Livenza e voleva diventare estetista. La 17enne Barbara Brotto era invece di Oderzo (Treviso) e sedeva dietro il posto di guida. il conducente, un 19enne di Pravisdomini (Pordenone), è in condizioni disperate all’ospedale di Treviso; il più giovane è invece ricoverato a Mestre, con lesioni estremamente gravi ed estese.

I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e quanto accaduto prima dello schianto. Da accertare se il ragazzo che era alla guida fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.