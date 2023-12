Treviso, 27enne accoltellata e uccisa in casa: si cerca il killer, fuggito a piedi

Una donna di 27 anni, Vanessa Ballan, è stata trovata morta, uccisa con diverse coltellate, nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il corpo si trovava all’ingresso della sua abitazione, e l’allarme è stato dato da un vicino di casa che ha avvertito il 118. Per il momento non è chiaro il movente del delitto. Indagano i carabinieri che hanno ascoltato il compagno della vittima, testimone dell’omicidio. Vanessa Ballan si era trasferita con il marito, Nicola Scapinello, a Riese da Castelfranco Veneto, località di cui sono entrambi originari.

Testimoni affermano che l’aggressore sarebbe fuggito a piedi: risiede ad Altivole, un Comune confinante con Riese, e sarebbe una persona che la coppia conosce. Per questo motivo, la vittima gli ha aperto la porta, venendo però aggredita e uccisa. Il compagno di Vanessa Ballan, che si trovava con lei nell’abitazione, è in stato di shock ma è riuscito a fornire elementi utili agli investigatori che stanno ricercando l’omicida. L’arma del delitto non è stata trovata.

La coppia ha un figlio di quattro anni, la cui presenza al momento del delitto non è stata accertata, e risiedeva da anni nella piccola frazione di Riese. Si tratta di un piccolo quartiere residenziale con case bifamiliari, e un negozio di parrucchiera, che la vittima frequentava.

La donna era sposata dal 2013 con Nicola, quest’ultimo pare fosse in casa con lei al momento dei fatti. Attualmente sentito dai carabinieri di Treviso che stanno indagando sul delitto, non c’entrerebbe col delitto.

Vanessa e Nicola si erano trasferiti a Riese da Castelfranco Veneto, località di cui sono entrambi originari. Commessa al supermercato Eurospin di Riese, Vanessa era mamma di un bimbo di 5 anni che va all’asilo. Non è chiaro se fosse in casa quando il killer ha colpito. La donna aspettava un altro figlio.