Trento, oscura le vetrate del suo bar per restare aperto dopo la mezzanotte

Il titolare di un bar a nord di Trento avrebbe oscurato le vetrate del suo bar per farlo restare aperto anche dopo la mezzanotte, trasformandolo addirittura in una sala da ballo. Ma la polizia lo ha scoperto e ha chiuso il locale per cinque giorni, mentre l’uomo è accusato di violazione delle norme anti Covid. Secondo la squadra mobile che si è occupata del caso, dall’esterno del locale non era possibile vedere nulla di quanto accadeva all’interno per via di alcuni pannelli che oscuravano le vetrate del locale, applicati proprio dal gestore. I poliziotti si sono però mimetizzati tra i clienti che aspettavano il proprio turno per entrare e hanno chiamato le volanti per far terminare la serata. Nel locale vi erano circa 50 persone, di cui molte pregiudicate, riporta Fanpage, musica ad alto volume ed una comitiva di cittadini stranieri in attesa di festeggiare un compleanno. Al gestore è stato subito ordinato di spegnere la musica ed interrompere l’evento di intrattenimento, i clienti sono stati fatti uscire ed il locale è stato chiuso.

