Un drammatico incidente in modo ha spezzato la vita a due persone, marito e moglie, mentre stavano andando al concerto di Vasco Rossi a Trento. La coppia di Cesena stava viaggiando lungo la statale 45 bis, detta della Gardesana, quando è avvenuto lo scontro fatale con un camion, per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri. Sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine, ma per i due motociclisti non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi.

Le vittime avevano passato la notte a Dro, in comitiva con altri amici, per andare insieme in moto questa sera al concerto di Vasco Rossi alla Trentino Music Arena di Trento, che si è tenuto ieri sera, 20 maggio. L’incidente è avvenuto nei pressi della curva del Sass del Diaol. Il camion procedeva nello stesso senso di marcia. Media locali riportano che le vittime avevano 47 e 48 anni e lasciano tre figli piccoli.