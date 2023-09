Singolare il ricorso presentato da due genitori al Tar di Trento: i due chiedono che la promozione del figlio sia annullata.

A muovere i genitori dello studente, riporta l’Adige, è anteporre il benessere del proprio figlio, garantendogli la possibilità di ripetere l’anno in modo più sereno dopo un periodo particolarmente difficile.

Nel corso dello scorso anno, infatti, l’alunno si è dovuto assentare da scuola molto spesso a causa di problemi di salute. Nonostante ciò, il bambino è riuscito ad essere promosso ma i genitori ritengono, evidentemente, che per il figlio sarebbe meglio ripetere l’anno.

Dopo il no del dirigente scolastico, i genitori si sono rivolti al TAR che, con un decreto pubblicato prima dell’avvio delle lezioni, ha accolto in via cautelare la richiesta dei genitori, fissando la discussione in sede collegiale a fine settembre.