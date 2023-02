“Cercasi commesso, astenersi calabresi”: l’annuncio di lavoro razzista a Trento

Trento, annuncio di lavoro razzista: “Cercasi commesso, astenersi calabresi”

“Cercasi commesso volenteroso da subito. Astenersi calabresi”. È questo l’annuncio di lavoro apparso in un supermercato Conad in provincia di Trento. L’annuncio ha fatto il giro dei social e in molti hanno urlato al razzismo.

A postarlo per primo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia sul suo proprio profilo Instagram, infuocando così le polemiche e riaccendendo la diatriba tra nord e sud Italia.

Nella giornata di ieri, 20 febbraio 2023, Pasquale Aceto, gestore del supermercato e originario di Cosenza, ha cercato di minimizzare l’accaduto: “Era uno scherzo di Carnevale”, ha spiegato.

Parpiglia ha però diffuso anche uno stralcio della conversazione con la moglie dell’addetto, originario della Calabria, che sosteneva di essere stato lasciato a casa dopo qualche giorno di malattia.