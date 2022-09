Trento, 18enne scompare mentre va a scuola: ritrovato lo zaino non lontano dall’abitazione

Sono ripartite questa mattina, lunedì 26 settembre, le ricerche della 18 enne trentina scomparsa sabato 24 settembre 2022. La ragazza, dopo la fine delle lezioni, non è rientrata a casa e di lei non si è più saputo nulla. Era uscita di casa al mattino con lo zaino ed in bici (elettrica) per dirigersi verso la scuola.

A lanciare l’allarme, nel pomeriggio di sabato, erano stati i genitori: dopo un controllo tra amici e parenti, della 18 enne si erano perse le tracce. Sempre sabato, lo zaino della ragazza era stato ritrovato poco lontano dall’abitazione. Le battute si stanno concentrando nelle zone di Cognola, San Donà e Povo.

La ricerca si è estesa ai sentieri circostanti, non lontani dal centro abitato di Povo, mentre nella zona Pramarquart è stata rinvenuta la bicicletta della ragazza. Nel corso delle ricerche gli operatori del soccorso alpino avrebbero sentito le urla di una ragazza, che potrebbe essere la giovane disperata, in cerca di aiuto.