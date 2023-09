Trentino, quattro alpinisti recuperati su un ghiacciaio chiuso: il soccorso è costato oltre 5 mila euro

Bloccati a 3.100 metri, in un’area chiusa per la pericolosità del ghiacciaio. Ieri un gruppo di alpinisti è stato soccorso con l’elicottero nei pressi del passo di Cavento nel gruppo dell’Adamello (Trento). I quattro escursionisti tedeschi erano ignari dell’ordinanza che aveva imposto la chiusura della via e non erano stati in gradi di portare a termine l’escursione, nonostante l’attrezzatura adeguata. Il costo per recuperarli è stato, secondo il Corriere del Trentino, superiore a 5mila euro, tutto a carico della collettività.

I quattro, di età compresa tra i 27 e 29 anni, avevano percorso la cresta ovest del Carè Alto con l’intenzione di raggiungere il rifugio delle Lobbie, quando nella zona del passo del Cavento non sono stati in grado di proseguire per le pessime condizioni del ghiacciaio.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Stazione di Pinzolo, mentre il tecnico di elisoccorso è stato verricellato per procedere al recupero di tutti e quattro gli alpinisti e al loro trasporto a valle fino a Carisolo.

Sempre in Trentino, ieri sera un alpinista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere precipitato per otto metri dalla falesia Coltura di Ragoli sulla strada del Lisano. L’uomo, che stava arrampicando da primo di cordata, è finito a terra senza perdere conoscenza. A chiamare il numero unico per le emergenze è stato il suo compagno di scalata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino, il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica.