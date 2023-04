Trentino, orso M62 trovato morto. Enpa: “Era uno dei “condannati a morte”, preoccupa bracconaggio”

Un orso è stato trovato morto in una zona impervia tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino, in Trentino. La carcassa, in decomposizione, è stata scoperta nelle scorse ore. M62, questo il suo “nome”, era fra gli esemplari ritenuti “problematici” per avere mostrato nel tempo atteggiamenti troppo confidenti nei confronti dell’uomo. La sua identità è stata confermata, da capire invece le cause della morte.

M62 faceva parte della stessa cucciolata di M57 (catturato nel 2020 dopo aver aggredito un carabiniere ad Andalo) e di F43, femmina morta nel settembre 2022 per una dose sbagliata di anestetico durante le fasi di cattura per la sostituzione del radiocollare che portava dal luglio 2021.

“Siamo addolorati, scioccati ed estremamente preoccupati per la morte di M62, uno degli orsi che Maurizio Fugatti aveva condannato a morte nei giorni scorsi”. Lo dichiara l’Ente Nazionale Protezione Animali, che prosegue: “Non vorremmo che la campagna di odio e di vendette, una vera caccia alle streghe, scatenata dal presidente della PAT avesse finito per armare la mano dei bracconieri”.