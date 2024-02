Trentino, chiude il figlio di 4 anni in auto mentre va a sciare: denunciata per abbandono di minore

Ha chiuso in auto il figlio di quattro anni per andare a sciare. Una quarantenne dovrà rispondere di abbandono di minore dopo che i carabinieri hanno trovato il bambino in un’auto parcheggiata vicino alle piste in Valsugana, in Trentino. A notarlo per primo era stato un addetto di un impianto di risalita, che aveva visto il bimbo piangere disperato nella vettura.

Dopo aver tentato di aprire la portiera, i carabinieri hanno cercato di mettersi in contatto con la madre, una quarantenne della Repubblica Ceca, attraverso varie chiamate al cellulare e messaggi diffusi con gli altoparlanti dell’impianto di risalita.

La donna è arrivata un’ora e mezzo dopo, con gli sci ancora ai piedi e le racchette in mano. Avrebbe detto di aver lasciato il figlio in macchina perché non voleva sciare e di averlo affidato al fratello di 13 anni, che nel frattempo era andato a sua volta a sciare.