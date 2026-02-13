Icona app
Cronaca

Strisciuglio (AD Trenitalia): “Potenziata l’assistenza con 1500 persone per le Olimpiadi di Milano-Cortina”

di Redazione TPI

Oltre 1500 nuovi addetti tra autisti e personale di supporto per potenziare l’assistenza di Trenitalia e Busitalia durante i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Lo ha detto l’Amministratore Delegato e Direttore Generale della società del Gruppo FS, Gianpiero Strisciuglio, intervenendo all’inaugurazione della mostra immersiva e itinerante “Dal sogno alla realtà – L’Italia al centro del mondo”, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ospitata nella stazione di Milano Centrale.

Accanto al potenziamento dei collegamenti dell’Alta Velocità e del Regionale, affiancati da soluzioni intermodali integrate “treno+bus”, Strisciuglio ha dichiarato che Trenitalia ha ulteriormente rafforzato il trasporto su gomma per rispondere alle esigenze di spettatori e atleti, garantendo spostamenti più agevoli e capillari sul territorio, con circa 500 bus di Busitalia al giorno verso le principali destinazioni in tutta Italia.

Più collegamenti con Frecciarossa e FrecciaLink

Frecciarossa, fino al 15 marzo 2026, raggiungerà Malpensa Aeroporto con collegamenti diretti da Milano a Venezia/Udine. Inoltre, fino al 16 marzo, i servizi intermodali FrecciaLink “treno+bus” garantiranno collegamenti giornalieri con Cortina d’Ampezzo e il Cadore, Tesero e Predazzo. L’offerta verso Cortina d’Ampezzo consentirà di partire in Frecciarossa da grandi centri come Milano, Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Padova, e proseguire da Venezia Mestre con il servizio bus. Infine, partendo da Roma, Firenze, Bologna e Verona e scendendo a Ora (Bolzano), sarà possibile raggiungere la Val di Fiemme con bus fino a Tesero, nuova fermata FrecciaLink, e Predazzo.

L’offerta capillare di Regionale

Trenitalia ha potenziato anche l’offerta del Regionale verso il Bellunese, porta d’accesso a Cortina d’Ampezzo. Sulla linea Venezia–Belluno il servizio viene garantito tutti i giorni, per un totale di 39 corse al giorno; mentre sulla Padova-Belluno sono disponibili 40 corse al giorno. Il potenziamento interessa anche le linee Treviso-Montebelluna e Belluno-Calalzo. Grazie alla collaborazione con Dolomitibus, è disponibile il “Cortina 2026 Link” che consente di raggiungere Cortina con un biglietto combinato “treno+bus”, partendo dalla stazione Ponte nelle Alpi.

Intermodalità con Busitalia

Busitalia ha attivato un piano che prevede collegamenti giornalieri verso Cortina d’Ampezzo e Livigno dalle stazioni AV di Padova e Milano, con connessioni anche dagli aeroporti di Orio al Serio e Venezia Marco Polo. Previsto il Padova–Cortina Link che collega Padova a Ponte nelle Alpi, Longarone, Tai di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo, offrendo un servizio diretto e continuo verso le Dolomiti. Il nuovo collegamento Milano–Livigno rappresenta l’unico diretto tra Milano Centrale e le principali località sciistiche dell’Alta Valtellina-Bormio, Valdidentro e Livigno. Completano l’offerta i collegamenti aeroportuali: Orio al Serio Airlink, con 24 corse giornaliere attive anche in fascia notturna, e il servizio Padova–Venezia Marco Polo, operativo tutta la settimana con 54 corse al giorno.

Redazione TPI
.
