Trenitalia è la migliore compagnia ferroviaria d’Europa. A dirlo è l’ONG Transport and Environment (T&E) che ha stilato una speciale classifica in cui l’azienda italiana si è classificata al primo posto tra le 27 compagnie valutate in base a criteri come prezzo, affidabilità ed esperienza dei passeggeri.

Trenitalia si distingue per il miglior rapporto qualità-prezzo, eccellendo in quasi tutte le categorie, tranne che per l’offerta per chi viaggia con biciclette. Italo figura nelle prime 10 posizioni.

Al secondo posto della classifica c’è la compagnia di bandiera svizzera SBB; al terzo RegioJet, che gestisce i treni nella Repubblica Ceca e nei Paesi limitrofi. La compagnia austriaca OBB si è invece piazzata al quarto posto e SNCF al quinto, grazie soprattutto a “un’ottima esperienza per i passeggeri, un’interessante politica di rimborso e la sua offerta di treni notturni”, secondo Victor Thèvenet.

Fanalino di coda Eurostar che risulta essere la peggiore compagnia, non solo per la scarsa affidabilità ma anche per i prezzi elevati, che sono il doppio della media europea, senza garantire un servizio adeguato. T&E in particolare ha evidenziato le carenze di Eurostar in termini di affidabilità.