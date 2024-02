Trenitalia, scattano nuove regole sui bagagli e sul trasporto di passeggini, bici e strumenti musicali

Dall’1 marzo 2024 scattano nuove regole per il trasporto di bagagli sui treni Frecce di Trenitalia (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca).

Ciascun passeggero potrà portare gratuitamente a bordo fino ad un massimo di due bagagli, ognuno dei quali non potrà superare una determinata dimensione.

In particolare, per chi viaggia in seconda classe e nei livelli di servizio Standard e Premium, la somma delle dimensioni totali del singolo bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non potrà essere superiore a 161 centimetri (di cui ogni dimensione non superiore a 80 centimetri).

Per chi viaggia in prima classe e nei livelli di servizio Executive e Business la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non potrà superare i 183 centimetri (di cui ogni dimensione non superiore a 120 centimetri).

Chi trasporta a bordo del treno sci, carrozzine, passeggini, strumenti musicali, biciclette (tutte le tipologie, purché smontate e/o pieghevoli) e monopattini elettrici potrà trasportarli gratuitamente in aggiunta al numero di bagagli consentito, ma a condizione che la somma delle dimensioni totali di sci, carrozzine, passeggini e strumenti musicali non sia superiore a 200 centimetri (lunghezza più larghezza più profondità) e che le dimensioni della sacca in cui si trasporta la bicicletta o il monopattino elettrico non siano superiori a 80x110x45 centimetri.

Chiunque non rispetti queste regole dovrà pagare una penalità di 50 euro e dovrà provvedere a scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.

La penalità scatta anche nei seguenti casi: 1) se i bagagli non saranno riposti negli appositi spazi dedicati; 2) se saranno collocati in prossimità delle porte di accesso al treno, nei vestiboli e nei corridoi di transito; 3) se recheranno intralcio e/o danni agli altri passeggeri; 4) se ostacoleranno le attività di servizio del personale ferroviario, 5) se danneggeranno le vetture.

I bagagli, inoltre, non possono essere imballati né è consentito trasportare a bordo materiale destinato alla vendita al dettaglio.

Trenitalia invita i passeggeri delle Frecce ad apporre su ciascun bagaglio un’etichetta recante, in maniera chiara e leggibile, il proprio nominativo e i propri contatti di riferimento. [Qui tutte le nuove regole sui bagagli di Trenitalia, in vigore dall’1 marzo 2024].

