Trasporta pipistrelli fritti in Germania: 31enne rimpatriato in Italia

Pipistrelli fritti e una tonnellata di pesce non refrigerato. Questi i prodotti che trasportava in un furgone un 31enne italiano fermato dalla polizia federale di Aquisgrana, in Germania vicino al confine con il Belgio.

Il giovane guidava senza documenti d’identità e senza patente ed è stato denunciato per infrazioni al codice della strada e ingresso illegale.

Il tribunale distrettuale di Aquisgrana ha disposto la carcerazione preventiva per consegnarlo alle autorità italiane. I pesci e i pipistrelli trovati dalla polizia tedesca dentro cartoni imballati, sono stati sequestrati per ordine dell’ufficio veterinario competente. Trattandosi di animali fritti, l’ufficio preposto della regione sta verificando se è stata violata la legge sulla protezione delle specie.

L’uomo era senza documenti d’identità e senza patente, e il furgone era privo di assicurazione e non immatricolato. La targa era stata segnalata alla polizia di Aquisgrana dopo che l’autista aveva collezionato diverse multe nel suo viaggio dal Belgio alla Germania. Il 31enne si trova attualmente in stato di fermo. Nei prossimi giorni, sarà estradato in Italia, probabilmente perché registrato nel nostro Paese.