Trapani, muore cadendo in un pozzo alla festa del suo 40esimo compleanno

Antonio Adriani stava festeggiando il suo 40esimo compleanno a Erice (Trapani) con amici e parenti, quando si è rotta una lastra che copriva un pozzo artesiano profondo 25 metri e ci è finito dentro, morendo. La vittima è originaria di di Molfetta (Bari). L’incidente mortale è avvenuto poco dopo la mezzanotte, in contrada Pegno, dove il quarantenne aveva preso in affitto una villetta. Andriani stava ballando sulla copertura del pozzo, quando la struttura che lo copriva ha ceduto.

Vigili del fuoco e carabinieri hanno recuperato il corpo di Andriani solo intorno alle 4 del mattino, dopo l’arrivo da Palermo dei vigili del fuoco del gruppo speleologico fluviale. La vittima aveva una profonda ferita alla testa. La salma adesso si trova alla camera mortuaria di Marsala per l’autopsia disposta dalla Procura di Trapani.

Da quanto si apprende la vittima era un artista tra i più conosciuti nella sua città, Molfetta, per le tante esibizioni-tributo a Renato Zero. Viveva in Sicilia, dove lavorava come manager per un’azienda che ha sede a Trapani.