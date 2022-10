Maltempo a Trapani, bambini non possono uscire dalle scuole allagate

La protezione civile ha definito “seria” la situazione a Trapani in seguito agli allagamenti in città dovuti al maltempo. Danni alle strade e traffico paralizzato, mentre nel comune di Misiliscemi il Commissario straordinario ha segnalato grossi disagi per gli alunni, che sono rimasti bloccati nelle scuole allagate nelle frazioni di Marausa, Rilievo, Guarrato e Salina Grande. In quest’ultima località sono intervenuti i vigili del fuoco per salvare una famiglia rimasta bloccata all’interno della propria abitazione sulla strada Marcanzotta.

Immediata la richiesta da parte del direttore generale della protezione civile a tutte le unità anfibie e dotate di gommoni di dirigersi verso il Comune per i soccorsi. Allertati anche gli elicotteri che si alzeranno appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, mentre sono in arrivo squadre dei vigili del fuoco anche da Palermo e Caltanissetta, oltre a un mezzo anfibio da Catania. Il fiume Verderame è esondato, allagando alcune strade in prossimità della SP21 e rendendo necessario l’intervento dei carabinieri. Alcuni uomini dell’Esercito hanno portato l’insulina a un bambino che necessitava urgentemente della dose. Forti disagi anche nella zona dell’aeroporto di Birgi, dove è stata chiusa la bretella autostradale dell’A29. Inoltre, due voli in arrivo sono stati deviati a Catania e a Palermo.

Esondato anche il torrente Baiata, in un quadro generale che ha posto le autorità di fronte all’eventualità di evacuare l’intera frazione di Salina Grande. Segnalati tombini divelti anche a Mazara del Vallo e a Campobello di Mazara. La situazione nella provincia di Palermo invece è per adesso tranquilla, con i vigili del fuoco che non hanno ricevuto chiamate di soccorso per il maltempo in mattinata.