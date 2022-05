Trani, scontro in volo tra due ultraleggeri: due morti e tre feriti

È di due morti e tre feriti il bilancio di un incidente che ha coinvolto questa mattina, 22 maggio, due ultraleggeri modello Piper che si sarebbero scontrati in volo per poi precipitare tra Trani e Corato, in Puglia, all’altezza del casello autostradale. I due mezzi sarebbero decollati dall’aviosuperficie del Gargano che si trova in contrada Macerone a San Giovanni Rotondo ed erano diretti a Lecce quando per cause in corso di accertamento uno dei due avrebbe tamponato l’altro. Il pilota di quest’ultimo sarebbe riuscito a effettuare un atterraggio di emergenza mentre l’altro sarebbe precipitato. Il pilota ferito è stato soccorso dal personale del 118 ed elitrasportato con un mezzo dei vigili del fuoco all’ospedale di Barletta.