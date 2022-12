Paziente in dialisi morta in un incidente: viaggiava su un’automedica uscita di strada a Trani

Stava facendo rientro a casa dopo una terapia di dialisi a bordo di un mezzo di soccorso quando l’autista ha perso il controllo, lungo la strada provinciale Andria-Trani, ed è andato a sbattere contro un palo della luce nei pressi di una rotatoria scarsamente illuminata: Antonia Dragonetti, 75 anni, ha perso la vita per le ferite riportate in seguito all’incidente.

Tutto è avvenuto intorno alle 19.30 di ieri, la donna si trovava su un mezzo di una associazione che si occupa di assistenza privata che avrebbe dovuto condurla a Trani dopo la dialisi fatta all’ospedale “Bonomo” di Andria.

Probabilmente a causa dell’asfalto bagnato per l’umidità, il mezzo ha perso aderenza ed è finito fuori strada Feriti lievemente l’autista e il soccorritore a bordo, mentre l’anziana ha riportato diverse fratture ed è morta poche ore dopo in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i carabinieri per la gestione della viabilità stradale. Era la madre di Debora Ciliento, consigliera regionale del Pd in Puglia.

“Il gruppo consiliare del Partito democratico si unisce al lutto della consigliera Debora Ciliento per la perdita della sua mamma a causa di un terribile incidente stradale. A lei e alla sua famiglia vanno la nostra vicinanza e il nostro abbraccio”, il messaggio del capogruppo del Pd, Filippo Caracciolo.

Condoglianze anche da parte di Fratelli d’Italia: “Ci stringiamo alla collega Debora Ciliento per la tragedia nella tragedia che sta vivendo: la perdita della cara madre in un terribile incidente stradale”.

“Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla consigliera Debora Ciliento per la perdita della cara mamma, avvenuta ieri in seguito a un tragico incidente stradale. Ci stringiamo a lei e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore”, è quanto scritto invece dal gruppo del Movimento 5 Stelle.