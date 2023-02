Tragedia sventata a Carnevale: bimbo rischia di soffocare con i coriandoli

Domenica 19 febbraio, nel corso dei festeggiamenti carnevale a Montallegro (Agrigento) un bambino di 6 anni ha rischiato di soffocare a causa dei coriandoli che aveva ingerito. Fortunatamente, l’assessore comunale Giuseppe Cinquemani, nonché soccorritore del 118, è riuscito a salvarlo. È stato proprio Cinquemani a raccontare quanto accaduto.

I fatti si sono svolti su viale Vittorio Emanuele. Decine di bambini mascherati erano intenti a lanciarsi coriandoli addosso, quando avrebbero “colpito” erroneamente anche il bimbo di 6 anni, che ha ingerito i pezzetti di carta colorati, rischiando così di soffocare.

In quel momento, Cinquemani è intervenuto tempestivamente, mettendo in atto le manovre necessarie per sbloccare le vie respiratorie del bambino. L’assessore ha poi raccontato l’episodio sulla sua pagina Facebook.

“Mi sento in dovere attraverso questo post di dare un consiglio da autista soccorritore del 118 visto l’episodio di ieri sera che stava per finire in tragedia con dei semplici coriandoli, dove ha visto coinvolto un bambino di 6 anni. Evitiamo di tirare in faccia pugni di coriandoli…. ieri sera mentre giocavano ingenuamente a tirarsi coriandoli un bambino ha rischiato di soffocare. Divertiamoci in sicurezza”, ha concluso Cinquemani.