Tragedia in Alto Adige: bambino di due anni cade nella piscina dell’albergo e muore

Un bambino di due anni è morto nella notte dopo essere caduto nella piscina di un albergo in Alto Adige. Il bimbo è stato prima portato all’ospedale di Bressanone, poi trasferito in Austria all’ospedale di Innsbruck, dove ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica. L’incidente è avvenuto qualche ora prima, nella zona wellness di un albergo a Velturno, in provincia di Bolzano, dove si trovava con la famiglia. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, che hanno visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza, il bambino si sarebbe spostato dalla piscina per i più piccoli, verso quella per gli adulti con l’acqua più alta, scivolando accidentalmente dalla scaletta. A trovarlo è stato il nonno, che ha tentato di soccorrerlo dopo che aveva già perso i sensi. Dopo essere stato rianimato nell’ospedale di Bressanone, il bimbo è stato trasferito in elicottero in gravissime condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, dove poco dopo è deceduto.