Tragedia asilo l’Aquila, il giallo del freno a mano: cosa sappiamo

Un bimbo di 4 anni di nome Tommaso è morto ieri per un tragico incidente a L’Aquila in frazione Pile, dove un’auto è piombata su un asilo travolgendo 6 bambini. La vettura è piombata sui piccoli, ferendone diversi e uccidendo un bimbo di soli 4 anni. “Una scuola meravigliosa, con delle maestre e delle collaboratrici pazzesche per quanto sono brave. Con tutti i bambini molto uniti, con i genitori come si deve. Questo non doveva succedere. Questo non è giusto”, racconta straziata la mamma di uno dei piccoli alunni. “Ho chiesto a mia figlia, super lucida e non apparentemente sotto shock, tutta la dinamica. Con la massima delicatezza. Lei mi ha risposto che si è salvata, perché in quel momento stava dentro la casetta del giardino”, ha aggiunto la donna all’Ansa.

Il giallo del freno a mano

La Passat piombata come un fulmine sull’asilo appartiene alla madre di un bambino che avrebbe posteggiato la vettura per andare a riprendere il figlio piccolo. La donna avrebbe lasciato nell’abitacolo il figlio più grande di 8-10 anni. E potrebbe essere stato il ragazzino a togliere il freno a mano e far così scivolare la vettura. Ma non è nemmeno del tutto esclusa l’ipotesi del guasto meccanico. Le cause dovranno essere accertate da perizie sull’auto, posta sotto sequestro. La proprietaria della vettura è indagata per omicidio colposo. La donna si sarebbe allontanata per pochi minuti, il tempo in cui si è consumata la tragedia. Tutto sotto gli occhi del figlio maggiore (che era nell’auto) e che – secondo alcune testimonianze – ieri piangeva disperatamente seduto in un angolo in maglietta e pantaloncini.