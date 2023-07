Tragedia al pranzo di matrimonio: la madre dello sposo muore soffocata

Doveva essere un giorno di festa, si è trasformato in una tragedia. Stava festeggiando il matrimonio del figlio e, durante il pranzo di nozze in un ristorante in provincia di Pescara, è morta soffocata da un boccone. La donna, 85 anni, residente a Cugnoli, un paese della Val Pescara, era a tavola con amici e familiari quando ha accusato i sintomi del soffocamento. Nonostante l’intervento immediato dei presenti e l’arrivo dei soccorsi, per lei non c’è stato scampo.

Inutili i tentativi di salvarla Le persone che erano con lei hanno subito allertato il 118 e, nel frattempo, tentato la manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso utile per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree. Ma è stato tutto inutile e, al loro arrivo, i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna. Sono state informate le forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto in un ristorante a Serramonacesca. Un boccone di prosciutto è andato di traverso alla donna, provocando la sua morte in pochi minuti.