Tragedia a Torino, 70enne resta incastrato col braccio nelle porte del bus, trascinato e ucciso dal mezzo

Incidente mortale a Torino. Un uomo di 70 anni, Giuseppe Pesce, di origini argentine, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un bus Gtt della linea 14. È successo verso le 11 di questa mattina in corrispondenza della fermata dei mezzi pubblico all’altezza del civico 81. Nonostante l’uomo abbia cercato di battere con la stampella contro il vetro, racconta un testimone, solo dopo diversi metri il veicolo si è fermato. I soccorsi non hanno potuto fare niente.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che camminava con una stampella, sarebbe rimasto incastrato con un braccio nelle porte centrali che si sarebbero chiuse mentre ancora stava scendendo: il bus, ripartendo, lo ha trascinato, fatto cadere e poi schiacciato. “Ha provato a gridare e a battere con la stampella sul vetro ma l’autista è ripartito” racconta un testimone. Il corpo della vittima è finito dietro il mezzo.

Sono in corso gli accertamenti per capire le cause dell’incidente: è intervenuta la squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia locale. Il personale medico del 118 ha provato a rianimare l’uomo ma non c’era nulla da fare.