Traffico autostrade 2020: bollino rosso e nero, esodo estivo

TRAFFICO AUTOSTRADE 2020 – Dopo mesi di lockdown e strade deserte, gli italiani sono pronti a mettersi in macchina per raggiungere le varie mete (mare, montagna e città d’arte) dove passare le vacanze estive. Insomma, i famosi esodi estivi sono alle porte. Nonostante il Covid 19 che ancora spaventa, le previsioni ( i famosi bollino rosso e bollino nero) sul traffico non sembrerebbero variare molto rispetto al passato. Ma vediamo insieme quali saranno i weekend più complicati del mese di agosto 2020.

In base ai numeri elaborati da Viabilità Italia (qui sotto la tabella), i weekend più difficili in fatto di traffico saranno i weekend del 31 luglio-2 agosto e, quello del 7-9 agosto, per il quale in particolare si prevedono criticità da bollino nero per la mattina di sabato 8 agosto.

Le autostrade più trafficate

Abbiamo visto quando è previsto bollino rosso e quando bollino nero ad agosto 2020, ma quali saranno le autostrade con più traffico? Il tratto della A10 tra Genova e Ventimiglia, quello della A12 tra Genova e Viareggio e della A15 tra Parma e La Spezia saranno sicuramente quelle più trafficate ad agosto. Viabilità Italia segnala anche la A22, lungo l’intera tratta e in particolare in prossimità delle uscite per le località di montagna; l’A4, in uscita da Milano, tra Sommacampagna e l’allacciamento con la A22, tra Padova e Quarto d’Altino, e più generalmente lungo l’intero tratto veneto e friulano fino alla Barriera di Lisert.

E l’A1? Di certo anche lei sarà tra le autostrade con più traffico ad agosto 2020, specialmente tra Piacenza e il bivio con la A15, nel nodo bolognese e in quello fiorentino, tra Roma e Cassino e tra Caserta e l’allacciamento con la A30. In base alle previsione dell’Istituto, dovranno fare i conti col traffico anche gli italiani in viaggio lungo la A3 tra Napoli e Salerno, la A14 tra Bologna e Cattolica e tra Ancona e Vasto. Insomma, chi è in partenza nei weekend peggiori, si metta l’anima in pace. A meno che non opti per qualche partenza intelligente…

Traffico autostrade 2020: divieto circolazione per mezzi pesanti, le date

Nei weekend d’agosto, di esodo e controesodo sulle Autostrade Italiane, sono previsti anche alcuni divieti di circolazione per mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate. I giorni off limits per i mezzi pesanti sulle Autostrade sono:

Sabato 1 (8-22)

Domenica 2 (7-22)

Venerdì 7 (16-22)

Sabato 8 (8-22)

Domenica 9 (7-22)

Venerdì 14 (16-22)

Sabato 15 (7-22)

Domenica 16 (7-16)

Sabato 22 (8-16)

Domenica 23 (7-22)

Sabato 29 (8-16)

Domenica 30 (7-22)

Potrebbero interessarti Strage 2 agosto, il Covid ferma la cerimonia ufficiale ma non i bolognesi: “Andiamo lo stesso in stazione per ricordare” Università, nessuno decide (neanche il ministro): caos sulle regole anti-Covid Il bollettino: 379 nuovi casi e 9 morti nell'ultimo giorno