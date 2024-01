TPI vince la causa contro Renzi da 100mila euro

Vi ricordate che Matteo Renzi annunciò di averci fatto causa per un articolo di Luca Telese, pubblicato sul nostro sito, dopo il viaggio dell’ex premier in Himalaya?

Bene. Quella causa l’ha effettivamente fatta ma noi, ora, l’abbiamo vinta, difesi dall’Avv. Caterina Malavenda, a fronte di una richiesta di risarcimento danni, quantificati in ben 100 mila euro.

Il senatore Renzi aveva fatto causa a The Post Internazionale e al direttore responsabile Giulio Gambino, chiedendo quel non simbolico risarcimento e sostenendo di esser stato diffamato da un commento di Luca Telese che aveva criticato quel viaggio in Himalaya, fatto mentre il Senato era al lavoro, inserendo un’imprecisione che non ha fatto alcuna differenza, non essendo offensiva.

Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice, dott. Massimo Donnarumma, perciò, ha ritenuto infondate le accuse e la domanda attorea, giudicando il commento non diffamatorio e condannando Renzi a pagare anche le spese legali.

È un giudizio di primo grado che, come giusto che sia, prevede la possibilità di appellare la sentenza, ma intanto è andata bene e non era scontato.

Tra querele temerarie, cause civili e pretese risarcitorie assai elevate, infatti, il lavoro del giornalista è diventato molto difficile. Noi tentiamo, pur con mille difficoltà, di continuare a fare questo mestiere e sinora siamo stati capaci di resistere e di difenderci adeguatamente. Questa sentenza conferma che siamo sulla strada giusta.