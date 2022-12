TPI è tra i 10 siti più affidabili e con il maggior tasso di engagement secondo NewsGuard

TPI è tra i 10 siti più affidabili del 2022 secondo NewsGuard

Anche nel 2022 TPI è tra i 10 siti più affidabili in Italia e con il maggior tasso di engagement sui social: è quanto emerge dal report stilato da NewsGuard, il sistema che analizza la credibilità e la trasparenza dei siti d’informazione, che piazza al terzo posto il nostro quotidiano online fondato e diretto da Giulio Gambino.

Nel report del 2022, TPI si classifica al terzo posto, dietro a Open e Il Sole 24 Ore e prima di altre importanti realtà quali Internazionale e Domani.

“Tra il 4,5% circa dei siti in lingua italiana che hanno ottenuto un punteggio pieno nell’analisi di NewsGuard, questi 10 hanno ottenuto il maggior engagement nel 2022 (Mi piace, condivisioni e commenti su Facebook e Twitter)” si legge nel rapporto.

“Questi siti vengono elencati in ordine di engagement, a partire da quello più popolare. Nella lista ci sono, tra gli altri, siti di quotidiani nazionali, siti di notizie locali, siti di settimanali e siti di organizzazioni di fact-checking”.

Il 2022 è stato un anno particolare per l’informazione: oltre alla pandemia di Covid, infatti, un altro evento di caratura mondiale è stato sfruttato da siti per fare disinformazione, la guerra in Ucraina scoppiata il 24 febbraio scorso.

Secondo il Centro di monitoraggio della disinformazione sul conflitto Russia-Ucraina di NewsGuard, al 28 dicembre 2022 sono 324 siti – di cui 35 in italiano – che hanno pubblicato informazioni false sul tema.

“Alcuni dei siti che hanno pubblicato notizie false o fuorvianti inclusi nell’elenco dei siti più influenti che hanno pubblicato disinformazione hanno ottenuto più engagement rispetto a quelli considerati affidabili da NewsGuard” si legge nel rapporto.

“Ad esempio, Ilparagone.it, il sito dell’ex senatore Gianluigi Paragone che ha più volte pubblicato affermazioni false, fuorvianti e non comprovate sulla pandemia e i vaccini contro il Covid, ha generato nel 2022 oltre 11 milioni di Mi piace, condivisioni e commenti su Facebook e Twitter, rispetto ai 5,7 milioni ottenuti dal sito del quotidiano nazionale IlSole24Ore.com”.

Tra i siti più influenti che hanno pubblicato disinformazione, troviamo al primo posto il già citato Ilparagone.it, seguito da Imolaoggi.it e Rassegneitalia.info.

Al quarto posto c’è Lantidiplomatico.it seguito da Scenarieconomici.it, Mag24.cloud, Controinformazione.info, Voxnews.info, Grandeinganno.it e Maurizioblondet.it.

I criteri di valutazione di NewsGuard

La classifica annuale, come detto, è stata stilata attraverso nove criteri di valutazione, a ciascuno dei quali viene assegnato un certo numero di punti, per un totale di 100.

Un sito con un punteggio uguale o superiore a 60 viene considerato verde. Un sito con un punteggio inferiore a 60 viene considerato rosso.

Per risultare credibile e affidabile, secondo NewsGuard, un sito deve rispettare i seguenti criteri: