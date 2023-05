La sorella di Ilary Blasi mette in mora la scuola calcio di Francesco Totti: chiesti 50mila euro

Continua lo scontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo lo sfratto della famiglia di Ilary dal centro sportivo di proprietà dell’ex Capitano, la sorella maggiore della conduttrice ha risposto con un decreto ingiuntivo di quasi 50mila euro. Lo riporta La Repubblica, secondo cui Silvia Blasi ha messo in mora la “Totti Soccer School”, chiedendo il pagamento di alcuni debito dovuti alla sua “Asd Longarina”.

Alla famiglia Blasi l’ex giocatore contesterebbe invece il mancato pagamento di circa 150mila euro, con l’accusa di non aver corrisposto l’affitto per un anno e mezzo. Per questo il giudice ha ordinato lo sfratto per la “Asd Longarina” dal 30 giugno.

La causa è solo uno dei diversi contenziosi aperti dalla separazione tra Totti e Ilary, dopo quella sui Rolex e le borsette e quella principale, che ha visto il primo verdetto provvisorio lo scorso 18 aprile. La giudice della prima sezione tribunale civile ha stabilito che Totti dovrà versare alla moglie 12.500 euro al mese per il mantenimento dei figli, poco più della metà dei 24mila euro chiesti da Ilary. Le spese straordinarie sono invece divise al 50 percento tra i due, mentre l’ex calciatore pagherà il 75 percento delle spese scolastiche. Per i tre figli è stato stabilito l’affido congiunto, con il collocamento presso la madre. Alla conduttrice dell’Isola dei famosi è andata la villa dell’Eur, dal valore stimato di 18 milioni di euro.